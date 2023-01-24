По версии следствия, 1 марта 2022 года обвиняемый пришел в гости к своему знакомому и его матери,...

По версии следствия, 1 марта 2022 года обвиняемый пришел в гости к своему знакомому и его матери, которым нанес строительными предметами различные удары, от которых потерпевшие скончались на месте.В этот же день, обвиняемый пришел в гости к другому жителю Кольчугинского района, где кувалдой нанес не менее 8 ударов, от которых пострадавший также скончался на месте.Экспертной комиссией 43-летний житель признан невменяемым, представляющим повышенный уровень социальной опасности для себя и окружающих, сообщила пресс-служба СУ СК по Владимирской области.Уголовное дело с постановлением о применении к обвиняемому принудительных мер медицинского характера направлено для рассмотрения во Владимирский областной суд.Фото https://www.pxfuel.com/en/photos