Ему было 40 лет.

В Камешковском районе похоронили 40-летнего Дмитрия Карасёва, погибшего на Украине. На мероприятии присутствовали глава Брызгаловского сельского поселения и местный военком.Как сообщили в районной администрации, с бойцом простились в поселке имени Карла Маркса. В зону СВО солдат отправился осенью в ранге добровольца.Он родился в 1982 году в деревне Тереховицы. Учился в Брызгаловской средней школе, работал сварщиком. На панихиде присутствовали односельчане, друзья и близкие погибшего.Посмертно военный награжден Орденом Мужества.