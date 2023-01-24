Во Владимирской области прокуратура обнаружила грубые нарушения санитарных норм в детских садах и...

Во Владимирской области прокуратура обнаружила грубые нарушения санитарных норм в детских садах и школах.Например, в ходе проверки детского сада в селе Клементьево на первом этаже (в младшей группе) зафиксированы дефекты стен и потолков, следы протеканий и признаки поражений грибком.В этом же учреждении не перекрыты стыки плит на потолке, требуется срочная обработка помещений специальными дезинфицирующими средствами. В актовом зале три окна находятся в неудовлетворительном состоянии. «Данная конструкция не обеспечивает проведение проветривания помещений» - сообщается на официальном сайте прокуратуры Владимирской области.Аналогичные нарушения выявлены в МБОУ «Стародворская СОШ», МБДОУ «Детский сад с. Кутуково», МБОУ Ново-Александровская ООШ, МБДОУ «Детский сад № 2 п. Боголюбово», МБДОУ «Детский сад №7 с. Новоалександрово, МБОУ «Боголюбовская СОШ имени чемпионки мира по шахматам Е.И. Быковой».В Суздальский (районный) суд направлены исковые заявления с требованиями об обязании администрации района обеспечить финансирование для проведения косметических ремонтов.В отношении руководителей возбуждены административные дела о «нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».Фото: ГТРК "Владимир"