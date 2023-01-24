Муромским городским судом установлено, что в ночь на 27 марта прошлого года в пьяной ссоре нанес...

Муромским городским судом установлено, что в ночь на 27 марта прошлого года в пьяной ссоре нанес своей супруге удар кухонным ножом в правое бедро. Была повреждена артерия, что из-за острой кровопотери, стало причиной смерти потерпевшей.При производстве судебно-медицинской экспертизы у женщины, кроме того, установлено наличие резаных ран на предплечьях рук. Выяснилось, что несколькими днями ранее муж нанес ей два удара кухонным ножом предплечья.Он приговорен к заключению на 6 лет 6 месяцев строгого режима, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Приговор в законную силу не вступил.Фото https://www.pxfuel.com/en