Во Владимирской области в доме ребенка женской колонии планируют открыть соляную пещеру. В доме...

Во Владимирской области в доме ребенка женской колонии планируют открыть соляную пещеру.В доме ребенка женской колонии поселка Головино планируют открыть соляную пещеру. Средства на проект собирает наставнический центр Александра Гезалова, который много лет опекает осужденных женщин и их детей.Искусственная соляная пещера - это комната, где стены, пол и потолок покрыты соляными блоками. Здесь поддерживается особый микроклимат, необходимый уровень влажности и состав воздуха. Галлотерапия благотворно влияет на организм при простудных заболеваниях и укрепляет иммунитет. Это будет первая соляная пещера в домах ребенка системы ФСИН.Стоимость проекта - полмиллиона рублей. Собрано уже больше половины. Уже подобрано помещение, открыть "пещеру" надеются к первому июня. Добавлю, что активисты наставнического центра уже много лет помогают Дому ребенка. Их стараниями открыт логопедический центр и сенсорная комната.