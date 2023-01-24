Во Владимирской области в доме ребенка женской колонии планируют открыть соляную пещеру.
В доме...
Во Владимирской области в доме ребенка женской колонии планируют открыть соляную пещеру.
В доме ребенка женской колонии поселка Головино планируют открыть соляную пещеру. Средства на проект собирает наставнический центр Александра Гезалова, который много лет опекает осужденных женщин и их детей.
Искусственная соляная пещера - это комната, где стены, пол и потолок покрыты соляными блоками. Здесь поддерживается особый микроклимат, необходимый уровень влажности и состав воздуха. Галлотерапия благотворно влияет на организм при простудных заболеваниях и укрепляет иммунитет. Это будет первая соляная пещера в домах ребенка системы ФСИН.
Стоимость проекта - полмиллиона рублей. Собрано уже больше половины. Уже подобрано помещение, открыть "пещеру" надеются к первому июня. Добавлю, что активисты наставнического центра уже много лет помогают Дому ребенка. Их стараниями открыт логопедический центр и сенсорная комната.