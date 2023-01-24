Муромской городской прокуратурой организована проверка по факту ДТП, произошедшего накануне вечером...

Муромской городской прокуратурой организована проверка по факту ДТП, произошедшего накануне вечером на трассе "Муром-М7 Волга" в районе села Борисоглеб.На место происшествия незамедлительно выехал Муромский городской прокурор Дмитрий Соколов, организованы и проводятся проверочные мероприятия, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.В ходе проверки будет дана оценка всем обстоятельствам произошедшего, при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.СО МО МВД России «Муромский» возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожность смерть двух или более лиц".Расследование находится на контроле городской прокуратуры.Напомним, что накануне около 16.40 на 15 км автодороги «Муром-М7» произошло лобовое столкновение автомобилей «Лада» и «Шевроле». В результате ДТП водитель автомобиля «Лада», 33-летний мужчина и его 32-летняя пассажирка погибли.В больнице с травмами оказались водитель «Шевроле», 55-летний мужчина и ещё одна 31-летняя пассажирка «Лады».По предварительной информации, виновник аварии был нетрезв.