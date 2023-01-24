Новая выплата с января 2023 года положена медицинским работникам первичного звена здравоохранения,...

Новая выплата с января 2023 года положена медицинским работникам первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также занятым на станциях и в отделениях скорой помощи.Размер выплаты составит от 4,5 тыс. до 18,5 тыс. рублей в зависимости от категории медицинских работников и вида медицинской организации, сообщила пресс-служба ОСФР по Владимирской области.Предоставление выплаты начнется после того, как организации здравоохранения сформируют реестры специалистов, имеющих право на такую поддержку. В реестре наряду со сведениями о работнике также указывается размер назначаемой доплаты и данные, по которым она рассчитана, отметили в ведомстве.Медработникам не нужно ничего предпринимать для получения новой выплаты – средства будут предоставлены автоматически. Владимирское Отделение СФР перечислит выплату в течение 7 рабочих дней после того, как медицинская организация сформирует и представит в фонд реестр работников.Первые зачисления за январь поступят врачам уже в конце февраля. Средства будут переведены на счет, реквизиты которого также представит медорганизация.Фото https://www.pxfuel.com/en