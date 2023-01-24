Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Житель села Ковардицы Муромского района Даниил Игонин спас провалившегося под лёд водоёма ребёнка. О героическом поступке юноши редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Владимирской области.На минувшей неделе 18-летний парень увидел, как ребёнок провалился под лёд и начал тонуть.«Даниил позвал на помощь отца. Вместе они направились на помощь мальчику, который уже ушёл по пояс под воду. Несмотря на малую глубину ручья, он не мог выбраться, так как сильно замёрз. Подоспевшие на помощь мужчины пробрались через сугробы к малышу. Далее Даниил подполз к мальчику по трещащему под ним льду и вытащил его из водоёма», - поделились подробностями в спасательном ведомстве.Пострадавшего согрели и напоили горячим чаем. В помощи медиков он не нуждался. Ребенка передали родителям.