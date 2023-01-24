Количество займов сократилось на 10%, но объём средств вырос на 2,3%.

Жители Владимирской области заняли в ломбардах 813 млн рублей. Оформлено 58 тысяч кредитных договоров. Статистику за 9 месяцев прошлого года приводит Банк России.Количество займов сократилось на 10%, но объём средств вырос на 2,3%. Средний «чек» - 14 тысяч рублей. Чаще всего владимирцы закладывают ювелирные изделия. На начало октября общий долг клиентов владимирских ломбардов составлял 256,7 млн рублей.В представительстве регулятора отметили, что такие организации не имеют права брать с заёмщика проценты в день заключения договора. Ставить на счётчик разрешается лишь со следующего дня после окончания срока погашения долга.Всего в регионе зарегистрировано 18 ломбардов. За 2022 год закрылись шесть.