Температура воздуха в квартирах опускалась до 12 градусов.

Жителям Коврова сделают перерасчет за отсутствие тепла в домах. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.После многочисленных жалоб ковровчан ведомство провело проверку МУП «Жилэкс». Так, 9 и 12 января предприятием не обеспечена надлежащая эксплуатация котельной, обслуживающей дома №№ 3, 7, 13 в микрорайоне «Ковров-8». В результате температура воздуха в квартирах варьировалась от 12 до 16 градусов, что ниже нормы.Директору МУПа внесено представление, на него возбуждено административное дело. Теплоснабжение восстановлено. Жителям сделают перерасчёт.