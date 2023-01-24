В региональном управлении Роспотребнадзора рассказали о результатах мониторинга качества питьевой воды из централизованных систем водоснабжения.
В региональном управлении Роспотребнадзора рассказали о результатах мониторинга качества питьевой воды из централизованных систем водоснабжения.
Судя по мониторингу ведомства, число жителей области, не обеспеченных качественной питьевой водой из систем центрального водоснабжения, стремится к нулю
То есть, по данным ведомства, городское население практически стопроцентно получает из водопровода «напиток» надлежащего качества.
По плану или нет?
А как быть с фотографиями в соцсетях, на которых в стаканы горожан подчас льётся жижа болотного или буро-коричневого цвета? Это фейки, провокации, лживые обвинения?
В прошлом году Роспотребнадзор ежемесячно отслеживал достигнутые регионом целевые показатели, определённые федеральным проектом «Чистая вода». По предварительным данным, их не только выполнили, но даже немного перевыполнили. читаем в документе: «показатель «доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного питьевого водоснабжения» во Владимирской области составил 91,1% (плановое значение — 90,3%)»; «показатель «доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного питьевого водоснабжения» во Владимирской области составил 99,3% (плановое значение – 99%)».
Действительно, фактически с начала действия проекта в 2018 году в области модернизировали системы водоподготовки и водоснабжения в Меленках и Меленковском районе, Юрьев-Польском, Лакинске, Гороховецком районе, Киржаче, в Гусь-Хрустальном, Муромском и Ковровском районах.
«Водица из копытца»?
Картина вроде бы вполне благополучная. Тем не менее жители области частенько жалуются в Роспотребнадзор на качество воды из крана — за прошлый год обращений было более 70. Ведомство на эти обращения реагирует оперативно: жалобы рассматривают, а коммунальщиков штрафуют за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ст. 6.5, ст. 6.3 КоАП РФ). Немало в минувшем году – более 30 – поступило в управление и заявлений, в которых жители населённых пунктов области возмущаются перебоями и отключениями воды в Гороховецком, Гусь-Хрустальном, Муромском, Меленковском, Петушинском, Собинском, Суздальском и Кольчугинском районах. Такие жалобы Роспотребнадзор переадресует муниципалитетам и Государственной жилищной инспекции.
Прокурору на заметку
И не только. Качество водоснабжения и питьевой воды почти во всех муниципалитетах намеревается проверить областная прокуратура.
Там говорят, что в большинстве случаев проблемы с качеством воды или её подачей в дома систематические.
В надзорном ведомстве приводят пример: в Городищах Петушинского района водоканал взял и отключил воду — в посёлке с тысячей людей. Как такое возможно? Пришлось вмешаться прокурору района. Водоснабжение восстановили, но исковое заявление тем не менее передали в суд. «То есть какие-то князьки на местах решают, пить эту воду или не пить людям: могу – отключу, не могу – не отключу, – возмущаются прокуроры. – При этом в Петушках в 1991 году некая компания приватизировала очистные сооружения, а потом бросила. И предприниматели сами говорят: это будет работать ещё полгода-год, а потом обернётся какой-то катастрофой. Надо возвращать в муниципалитет эти очистные сооружения, чтобы местные власти заказывали проект и вводили объект в нормальную эксплуатацию, потому что дальше их использовать невозможно».
Кстати
В то же время власти области заявляют, что в 2023 году более 730 млн руб. выделили на реконструкцию водопроводов и водозаборов. Предполагается, что работы пройдут на семи объектах: в г. Меленки, в дер. Илькино и Кулаки Меленковского района, в Муроме, Петушках, в пос. Ставрово Собинского района и в дер. Панфилово Муромского района. Это, по расчётам владимирского «Белого дома», позволит улучшить качество питьевой воды для 41 тыс. жителей области.
Мнение эксперта
И. о. прокурора Владимирской области Андрей Жугин:
– К генеральному прокурору с жалобой обратилась жительница Вязниковского района: с 2017 года все знали,
что в посёлке Октябрьский вода с превышением сульфата натрия. Люди постоянно писали – и никому не было до этого дела. Три тысячи человек пили воду, которую нельзя пить, невозможно пить. И последние пробы показали, что там превышение нормы в разы. Отсюда и болезни, и заболевания почек, и, соответственно, жалобы. Сейчас, когда мы вмешались, с людей перестали брать плату за пользование этой водой. С помощью правительства области разработали проект, чтобы поставить водоотвод и фильтры, –
его реализуют, потратят около 40 млн рублей. Но это системная проблема всей области.