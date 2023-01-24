В региональном управлении Роспотребнадзора рассказали о результатах мониторинга качества питьевой воды из централизованных систем водоснабжения.

В региональном управлении Роспотребнадзора рассказали о результатах мониторинга качества питьевой воды из централизованных систем водоснабжения.Судя по мониторингу ведомства, число жителей области, не обеспеченных качественной питьевой водой из систем центрального водоснабжения, стремится к нулюТо есть, по данным ведомства, городское население практически стопроцентно получает из водопровода «напиток» надлежащего качества.По плану или нет?А как быть с фотографиями в соцсетях, на которых в стаканы горожан подчас льётся жижа болотного или буро-коричневого цвета? Это фейки, провокации, лживые обвинения?В прошлом году Роспотребнадзор ежемесячно отслеживал достигнутые регионом целевые показатели, определённые федеральным проектом «Чистая вода». По предварительным данным, их не только выполнили, но даже немного перевыполнили. читаем в документе: «показатель «доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного питьевого водоснабжения» во Владимирской области составил 91,1% (плановое значение — 90,3%)»; «показатель «доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного питьевого водоснабжения» во Владимирской области составил 99,3% (плановое значение – 99%)».Действительно, фактически с начала действия проекта в 2018 году в области модернизировали системы водоподготовки и водоснабжения в Меленках и Меленковском районе, Юрьев-Польском, Лакинске, Гороховецком районе, Киржаче, в Гусь-Хрустальном, Муромском и Ковровском районах.«Водица из копытца»?Картина вроде бы вполне благополучная. Тем не менее жители области частенько жалуются в Роспотребнадзор на качество воды из крана — за прошлый год обращений было более 70. Ведомство на эти обращения реагирует оперативно: жалобы рассматривают, а коммунальщиков штрафуют за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ст. 6.5, ст. 6.3 КоАП РФ). Немало в минувшем году – более 30 – поступило в управление и заявлений, в которых жители населённых пунктов области возмущаются перебоями и отключениями воды в Гороховецком, Гусь-Хрустальном, Муромском, Меленковском, Петушинском, Собинском, Суздальском и Кольчугинском районах. Такие жалобы Роспотребнадзор переадресует муниципалитетам и Государственной жилищной инспекции.Прокурору на заметкуИ не только. Качество водоснабжения и питьевой воды почти во всех муниципалитетах намеревается проверить областная прокуратура.Там говорят, что в большинстве случаев проблемы с качеством воды или её подачей в дома систематические.В надзорном ведомстве приводят пример: в Городищах Петушинского района водоканал взял и отключил воду — в посёлке с тысячей людей. Как такое возможно? Пришлось вмешаться прокурору района. Водоснабжение восстановили, но исковое заявление тем не менее передали в суд. «То есть какие-то князьки на местах решают, пить эту воду или не пить людям: могу – отключу, не могу – не отключу, – возмущаются прокуроры. – При этом в Петушках в 1991 году некая компания приватизировала очистные сооружения, а потом бросила. И предприниматели сами говорят: это будет работать ещё полгода-год, а потом обернётся какой-то катастрофой. Надо возвращать в муниципалитет эти очистные сооружения, чтобы местные власти заказывали проект и вводили объект в нормальную эксплуатацию, потому что дальше их использовать невозможно».КстатиВ то же время власти области заявляют, что в 2023 году более 730 млн руб. выделили на реконструкцию водопроводов и водозаборов. Предполагается, что работы пройдут на семи объектах: в г. Меленки, в дер. Илькино и Кулаки Меленковского района, в Муроме, Петушках, в пос. Ставрово Собинского района и в дер. Панфилово Муромского района. Это, по расчётам владимирского «Белого дома», позволит улучшить качество питьевой воды для 41 тыс. жителей области.Мнение экспертаИ. о. прокурора Владимирской области Андрей Жугин:– К генеральному прокурору с жалобой обратилась жительница Вязниковского района: с 2017 года все знали,что в посёлке Октябрьский вода с превышением сульфата натрия. Люди постоянно писали – и никому не было до этого дела. Три тысячи человек пили воду, которую нельзя пить, невозможно пить. И последние пробы показали, что там превышение нормы в разы. Отсюда и болезни, и заболевания почек, и, соответственно, жалобы. Сейчас, когда мы вмешались, с людей перестали брать плату за пользование этой водой. С помощью правительства области разработали проект, чтобы поставить водоотвод и фильтры, –его реализуют, потратят около 40 млн рублей. Но это системная проблема всей области.