Об этом рассказали сотрудники Роспотребнадзора.

16 владимирцев заболело за неделю гриппом. Всего за эпидсезон было зарегистрировано 93 случая заболевания этой болезнью. Об этом рассказали сотрудники Роспотребнадзора.Основываясь на данные прошедших семи дней, общий показатель заболеваемости снизился на 1,8%. В областном центре в больницы пришли 2 933 человека, по всей области – 9 557 людей.Из 680 исследований, что провёл центр гигиены и эпидемиологии, у местных жителей были найдены РС-вирусы, бокавирусы, аденовирусы, метапнивмовирусы, риновирусы, грипп и парагрипп.