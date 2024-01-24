24 января в Суздале стартуют всероссийские соревнования по кикбоксингу Золотое кольцо Сегодня в...

24 января в Суздале стартуют всероссийские соревнования по кикбоксингу "Золотое кольцо"Сегодня в Суздале стартуют всероссийские соревнования по кикбоксингу "Золотое кольцо". Дисциплины фулл-контакт, лоу-кик и лайт-контакт.Участники - мужчины и женщины, юниоры и юниорки. Состязания принимает "Суздаль Арена". Приедут более 600 спортсменов из 35 регионов страны.Сегодня пройдет торжественное открытие (в 15 часов), а сразу после стартуют предварительные поединки.Финальные встречи состоятся 27 января.