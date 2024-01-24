Об этом сообщил губернатор Владимирской области у себя в телеграме.

Александр Авдеев впервые за 2024 год провёл личный приём граждан. Об этом сообщил губернатор Владимирской области у себя в телеграме.Встречи проходили вживую и по видеоконференцсвязи. В этот раз обращения граждан касались развития социальной и жилищно-коммунальной инфраструктуры.Так, например, речь зашла о проблеме с водоснабжением в Коврове, о газификации сёл Гороховецкого района, ремонте ДК в Ельтесуново и строительстве канализации в Красной Горбатке.