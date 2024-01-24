Атлантический циклон «доставит» во Владимирскую область аномальное превышение климатической нормы...

Атлантический циклон «доставит» во Владимирскую область аномальное превышение климатической нормы на 4-5°C.Об этом информирует Гидрометцентр России. В регионе ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега.Лишь в пятницу (26 января) воздушные потоки начнут менять свое направление с западных на северные. Они постепенно понизят показания термометров, сократив превышение над нормой до 1°.25 января во Владимире (и по области) днём ожидается 0°C, но к вечеру заметно подморозит до -3...5°C.Во второй половине дня вероятны осадки в виде мокрого снега. Влажность — высокая, 91%.Атмосферное давление — 743 мм ртутного столба. Ветер — южный и юго-восточный, до 3 метров в секунду.К ночи (25 января) в регионе пройдут осадки, местами прогнозируется налипание мокрого снега и гололёд. Будьте осторожны!Народный прогноз погоды на 25 января:«Если на Татьянин день ясно, солнечно или сквозь тучи проглядывает солнце – ждите раннего прилета птиц, ранней весны; если идет снег – лето будет дождливое»;«Мороз и солнце в этот день – к тёплому и солнечному лету»;«Мороз слабеет к вечеру – к осадкам»;«Синица волнуется, кружится, клюет кору деревьев или их сучья – к непогоде...».Фото: freepik.com