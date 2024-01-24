Автолюбителей предупреждают о ДТП и временном перекрытии движения на Южном объезде...

Автолюбителей предупреждают о ДТП и временном перекрытии движения на Южном объезде Владимира.Дорожные службы сообщают о временном ограничении движения на Южном объезде Владимира трассы М-7 «Волга».В данный момент (24 января, 11:00) из-за ДТП нет возможности проехать по федеральной трассе в сторону Москвы.«На южном обходе г.Владимир, км 190, в направлении Москвы произошло столкновение двух грузовых автомобилей. Движение перекрыто. Водители, учитывайте информацию, при планировании маршрута движения», - сообщается в паблике обслуживающей дорогу организации АО «ДЭП №7».В сообществе Вконтакте «Подслушано Автомобилистов | Владимир» очевидцы ДТП делятся видео и картой:«… Авария на южной объездной М-7 - около деревни Байгуши - перед развязкой в сторону Москвы. Перекрыто 2 полосы. Выбирайте пути объезда!» - предупреждают они.Видео, фото: сообщество Вконтакте «Подслушано Автомобилистов | Владимир»