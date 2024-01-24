Об этом поведал глава региона у себя на канале.

ДК в Ельтесуново Собинского района отремонтируют за 2,1 млн рублей. Об этом поведал глава региона у себя на канале.Напомним, сегодня Александр Авдеев беседовал с местными жителями в ходе личного приёма. Одной из тем стал ремонт дома культуры, который задал староста села.По информации главы области, более 2,1 миллионов рублей будут привлечены из разных бюджетов по национальному проекту «Культура». По нему будут отремонтированы крыша и отмостка. Также есть вероятность, что вместе с этим будет приведён в порядок и фасад здания.