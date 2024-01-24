Дмитрий Наумов поручил усилить работу по уборке снега в отдаленных микрорайонах города...

Дмитрий Наумов поручил усилить работу по уборке снега в отдаленных микрорайонах города ВладимираГлава города Владимира Дмитрий Наумов поручил усилить работу по уборке снега в отдаленных микрорайонах областного центра, а также проконтролировать уборку придомовых и прилегающих территорий управляющими компаниями и собственниками помещений.Елена Андреева, главный жилищный инспектор области:- Как сообщают в мэрии, усилиями сотрудников коммунальных служб за сутки, в среднем, вывозят до четырёх с половиной тысяч кубометров снега. Коммунальщики призывают горожан не парковать машины под запрещающими знаками, чтобы не мешать снегоуборочной технике. Также на оперативном совещании с главой города обсудили вопросы вывоза мусора с контейнерных площадок и реализацию проекта "Формирование комфортной городской среды". В ближайшее время начнётся голосование за объекты, благоустройство которых будет выполнено в следующем году.