Слухи о переносе открытия в 2025 году опровергла министр культуры опровергла Ольга Демина.

Согласно выступлению министра культуры Владимирской области, Ольги Деминой, планируется завершить реконструкцию Владимирского драмтеатра к весне 2024 года. Эта дата является ориентировочной и была объявлена на ее пресс-конференции, которая состоялась 24 января.Недавно появилась информация о том, что драмтеатр будет открыт только в феврале 2025 года. Вывод такой был сделан на основе продления контракта с подрядчиком, как было написано на сайте Госзакупок. По словам Ольги Деминой, продление контракта связано с назначением дополнительных федеральных средств.