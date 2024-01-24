Дружелюбный щенок из владимирского приюта ждет своих новых хозяев
Наша традиционная рубрика Хочу...
Дружелюбный щенок из владимирского приюта ждет своих новых хозяев
Наша традиционная рубрика "Хочу домой". Сегодня наш герой - дружелюбный щенок Корги.
Он оказался на улице еще совсем маленьким - вместе со своими братьями и сестрами. Но спустя время собачке все же улыбнулась удача - волонтеры, подобравшие Корги, буквально спасли его от смерти. Теперь он живет в приюте Ковчег -33 и с нетерпением ждет своих новых хозяев.
За пушистым "талисманом удачи" обращайтесь по телефону, указанному на экране.
Телефон для связи с волонтером: +7-904-959-68-69