Дружелюбный щенок из владимирского приюта ждет своих новых хозяев Наша традиционная рубрика Хочу...

Дружелюбный щенок из владимирского приюта ждет своих новых хозяевНаша традиционная рубрика "Хочу домой". Сегодня наш герой - дружелюбный щенок Корги.Он оказался на улице еще совсем маленьким - вместе со своими братьями и сестрами. Но спустя время собачке все же улыбнулась удача - волонтеры, подобравшие Корги, буквально спасли его от смерти. Теперь он живет в приюте Ковчег -33 и с нетерпением ждет своих новых хозяев.За пушистым "талисманом удачи" обращайтесь по телефону, указанному на экране.Телефон для связи с волонтером: +7-904-959-68-69