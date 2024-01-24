«ЭнергосбыТ Плюс» подал в Арбитражный суд заявление о банкротстве строительной компании. Дело в том, что «Строй-Капитал» должен тепловикам почти 1,3 миллиона рублей. И гасить долг, судя по

«ЭнергосбыТ Плюс» подал в Арбитражный суд заявление о банкротстве строительной компании. Дело в том, что «Строй-Капитал» должен тепловикам почти 1,3 миллиона рублей. И гасить долг, судя по всему, организация не собирается. Как сообщили энергетики, застройщик накопил задолженность 1 283 617 рублей в период с апреля 2021 по август 2022 года. Суд постановил взыскать эту сумму