Объявленный в стране год семьи начался с важной меры поддержки молодых семей без детей и семей с детьми. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками и победителями конкурсов Семья года и Это у нас семейное высказался за продление программы льготной семейной ипотеки под 6%.

Объявленный в стране год семьи начался с важной меры поддержки молодых семей без детей и семей с детьми. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками и победителями конкурсов "Семья года" и "Это у нас семейное" высказался за продление программы льготной семейной ипотеки под 6%.В ГК "КОРТРОС" позитивно приняли данное решение. Об этом редакции "Дни.ру" сообщил главный коммерческий директор группы компаний Дмитрий Железнов."Безусловно, эта мера поддержит рынок и позволит сохранить объемы строительства и объемы продаж на достаточно высоком уровне, – уверен Железнов. – Мы с позитивом и благодарностью восприняли это решение, помогающее семьям с детьми приобретать новые объекты и улучшать свои жилищные условия. С точки зрения поддержки молодых семей эта мера является очень важной и действенной. Эта мера важна сейчас как никогда и для строительной отрасли, позволяя ей и дальше продолжить развиваться как основному флагману российской экономики".