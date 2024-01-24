Гостеприимные фермеры Владимирской области смогут официально размещать на своей территории...

Гостеприимные фермеры Владимирской области смогут официально размещать на своей территории туристов.Дело в том, что Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий фермерам размещать туристов в гостевых домах, которые находятся на землях сельхозназначения.Благодаря официальным документам, фермерские хозяйства получат право заниматься деятельностью в сфере сельского туризма.Если гостевой дом фермера, например, находится на земле, статус которой — «земли сельскохозяйственного назначения», он сможет поселить туда туриста, чего ранее делать не мог.Предполагается, что занимающийся сельским туризмом фермер сохранит и свой статус сельхозпроизводителя, поэтому продолжит получать господдержку.При этом, как сообщает ТАСС, депутат Госдумы Джамаладин Гасанов предположил, что аграрный туризм может быть востребованным среди иностранцев, но:"… Мы даем право крестьянам открывать гостевые дома для туристов, но при этом ничего с них не требуем. Не получится ли так, что, одобрив законопроект, мы столкнемся с проблемами качества и безопасности размещения туристов в жилых домах на территориях крестьянских хозяйств? В проекте закона, к сожалению, также нет и градации по уровню комфорта проживания в жилых домах. Думаю, что внедрение классификации домов на землях крестьянско-фермерских хозяйств позволит отдыхающим заранее удостовериться в условиях проживания…" - отметил он.Авторы закона верят, что сельских туризм действительно может стать «визитной карточкой» России.Фото: freepik.com