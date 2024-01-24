Популярный исполнитель IVAN раскрыл один фактор, который превратит в примерного семьянина даже самого заядлого сердцееда.

Популярный исполнитель IVAN раскрыл один фактор, который превратит в примерного семьянина даже самого заядлого сердцееда."Горбатого исправит лишь могила", – гласит распространенная в нашей стране народная мудрость. Но правдиво ли мнение о том, что человек не способен измениться и выбрать другой жизненный путь? Известный российский певец IVAN уверен, что захотеть семейной жизни может даже самый заядлый бабник, но для этого необходимы особые условия.Александр Иванов порассуждал на эту тему во время мероприятия, посвященного премьере фильма "Мастер и Маргарита". В беседе с артист отметил, что распознать ловеласа, который разбивает женские сердца, возможно даже при первой встрече.По словам исполнителя, в мужской компании такие люди зачастую не скрывают свой истинный образ жизни. Поэтому заметить эту черту не составит труда даже во время самого обычного разговора. Изменить бабника уже куда сложнее, чем обнаружить, но все же возможно. Певец IVAN обнародовал главный секрет мужчин, не желающих остепеняться, и назвал фактор, который поможет исправиться любому ловеласу."Я думаю, он должен просто влюбиться. Мне кажется, "бабничество" – это как-то от неопределенности", – заявил Александр Иванов.Исполнитель убежден, что если такой человек встретит настоящую любовь, то непременно оставит прошлый образ жизни и начнет новый путь. Впрочем, артист не отрицает, что случаи бывают разные. А ранее "Дни.ру" , что певец IVAN полностью раскрыл душу в свежем интервью.