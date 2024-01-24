К жителям деревни Фёдоровское Киржачского района заглянул необычный гость
К жителям деревни...
К жителям деревни Фёдоровское Киржачского района заглянул необычный гость
К жителям деревни Фёдоровское Киржачского района заглянул необычный гость - лось. Он разгуливал прямо по деревне, никого не боясь.
- Давай ему кушать купим, мне его жалко. Такой маленький, бедненький.
В комментариях под постом в одной из "подслушек" жители пишут, что подкармливать сохатых можно капустой, яблоками, сеном, морковью и разрезать их на мелкие кусочки. Хлеб им нельзя. И подходить близко тоже опасно.
Еще одно происшествие с этими животными - на трассе М-12 "Восток". Парочка лосей оказалась за дорожным ограждением. Один из них пробил сетку. Попасть обратно в лес им помогли сотрудники Госохотинспекции.