К жителям деревни Фёдоровское Киржачского района заглянул необычный гость К жителям деревни...

К жителям деревни Фёдоровское Киржачского района заглянул необычный гостьК жителям деревни Фёдоровское Киржачского района заглянул необычный гость - лось. Он разгуливал прямо по деревне, никого не боясь.- Давай ему кушать купим, мне его жалко. Такой маленький, бедненький.В комментариях под постом в одной из "подслушек" жители пишут, что подкармливать сохатых можно капустой, яблоками, сеном, морковью и разрезать их на мелкие кусочки. Хлеб им нельзя. И подходить близко тоже опасно.Еще одно происшествие с этими животными - на трассе М-12 "Восток". Парочка лосей оказалась за дорожным ограждением. Один из них пробил сетку. Попасть обратно в лес им помогли сотрудники Госохотинспекции.