Об этом рассказал Александр Авдеев у себя в телеграм-канале.

Количество многодетных семей во Владимирской области достигло числа 14,5 тысяч. Об этом рассказал Александр Авдеев у себя в телеграм-канале.Так, 10 лет назад на территории региона проживало только семь тысяч семейств с тремя и более детьми. «Хороший результат», — пишет в заключении губернатор.Напомним, вчера в Москве стартовал Год семьи. Огонь семейного очага доставила семья Терентьевых из Мурома. Теперь частички пламени доставят во все регионы России.