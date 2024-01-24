Ремонт драмтеатра планируется завершить весной 2024-го года. Такой предварительный прогноз дала региональный министр культуры на встрече с журналистами. По словам Ольги Деминой, ремонтные

Ремонт драмтеатра планируется завершить весной 2024-го года. Такой предварительный прогноз дала региональный министр культуры на встрече с журналистами. По словам Ольги Деминой, ремонтные работы в театре не прекращались даже в новогодние праздники. Хотя, судя по сайту Госзакупок, контракт стоимостью более 1 миллиарда рублей изначально планировалось выполнить 31 декабря 2023-го. Более того, еще в октябре прошлого