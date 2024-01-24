Мы поинтересовались у профильного главы министерства, почему же все-таки в Суздаль на новогодние праздники приехало гостей меньше, чем прогнозировалось – из-за холодов или недостатка

Мы поинтересовались у профильного главы министерства, почему же все-таки в Суздаль на новогодние праздники приехало гостей меньше, чем прогнозировалось – из-за холодов или недостатка пиара и позиционирования на федеральном уровне? Глава ведомства так ответила на этот вопрос. Ольга Демина, министр культуры области То есть запрос от людей на активности на всех площадках он был. Что