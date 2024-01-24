В среду, 24 января, на федеральной трассе М-7 «Волга» произошло ДТП с участием трёх большегрузных машин.

В среду, 24 января, на федеральной трассе М-7 «Волга» произошло ДТП с участием трёх большегрузных машин. Об этом рассказала УМВД России по Владимирской области.Инцидент случился в Камешковском районе, на 230 километре автодороги. К 11.00 было известно о двух пострадавших водителях.«Движение транспорта на указанном участке пути затруднено в направлении Москвы (движение осуществляется по одной полосе). Сотрудники Госавтоинспекции предпринимают меры по восстановлению движения», - отмечает пресс-служба ведомства и советует водителям выбирать объездные пути.