На международной выставке-форуме Россия на ВДНХ дан старт Году семьи в рамках форума...

На международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ дан старт Году семьи в рамках форума "Родные-любимые"Его открыл президент Владимир Путин.На главной сцене состоялся концерт, посвященный семейным ценностям. И церемония зажжения Всероссийского семейного очага "Сердце России".В нем приняла участие и семья Терентьевых из нашего региона. Они доставили огонь из Свято-Троицкого монастыря в Муроме, где хранятся мощи святых Петра и Февронии.Михаил и Екатерина в браке уже 25 лет, воспитывают шестерых детей.А зажгли "сердце России" супруги Павел и Татьяна из Крыма - они вместе уже 40 лет.Частички "семейного очага" перенесли в 12 лампад - они отправятся в административные центры федеральных округов и новые регионы.Фото Дирекции Выставки Достижений "Россия"