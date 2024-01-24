Народные приметы на 25 января. Как следует провести Татьянин день, чтобы обрести счастье и гармонию...

Народные приметы на 25 января. Как следует провести Татьянин день, чтобы обрести счастье и гармонию в доме?В четверг, 25 января 2024 года отмечается Татьянин день. Название дня связано с именем мученицы Татианы Римской.История праздника..В 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета. Изначально «Татьянин день» праздновали, как день рождения университета, а позже он стал праздником студенчества. Отмечали его всегда весело и с размахом.Ещё в 19 веке Татьянин день был шумным и весёлым праздником. Студенты почитали память святой Татианы молебном и торжественными выступлениями хоров в храмах. Университетская церковь была освящена в честь мученицы Татианы.Татьянин день с его катанием на санях, розыгрышами профессоров, братскими пирушками стал неотъемлемой частью студенческих традиций, объектом студенческого фольклора.После Октябрьского переворота о студенческом празднике вспоминали редко. В 1995 году при Московском университете открыли храм святой Татьяны. И снова появился веселый студенческий праздник – Татьянин день.Что можно и нельзя делать в Татьянин день?25 января принято ставить свечи и молиться святой Татиане об успехе в учебе.В народе было принято печь караваи в форме солнца. Пекли их старшие хозяйки в семье. Хлеб вынимали из печи, давали время немного остыть и разламывали на кусочки, которые раздавали домочадцам. Каждый член семьи должен был съесть хоть небольшой кусочек, чтобы солнце подарило ему немного своего тепла.В Татьянин день обязательно нужно творить добро — подавать милостыню и помогать нуждающимся, участвовать в благотворительных мероприятиях.Приметы рекомендуют покормить птиц или бродячих животных. Тот, кто это сделает, скоро разбогатеет.На Руси верили, что Татьяна в свой праздник обязательно исполнит любое желание.Сегодня запрещено кому-либо отказывать в помощи.Не следует в Татьянин день ссориться и выяснять отношения, тем более с близкими людьми – путь к перемирию будет длительным и сложным или же вовсе невозможным. Проведите сегодняшний день в мире и спокойствии.Студентам нельзя рассказывать о своих успехах в учебе, – могут сглазить, из-за чего ухудшится успеваемость или же отношения с преподавателями.Девушкам с именем Татьяна нельзя забывать о своем Ангеле-Хранителе. Необходимо посетить храм и поблагодарить святую Татиану за ее помощь и опеку. Кто же проигнорирует этот совет, может рассердить святую, и она, чтобы проучить свою подопечную, нашлет на нее неприятности.Народные приметы на 25 января 2024 годаПо морозу в этот день судили о погоде весной и летом:Солнышко рано покажется – к раннему потеплению и прилёту птиц.Снег на Татьяну сулит дождливое и сырое лето.Какая погода сегодня, такая и в декабре будет стоять.Ветер с юга – к засушливому и малоурожайному лету.Морозная и ясная погода – к хорошему урожаю; тепло и снегопад – к неурожаю.Большие сугробы в этот день пророчат много хлеба.Звездное небо – к ранней весне.Фото: freepik.com; st-tatiana.ru/2020/09/12/sto-let-xrama-v-fotografiyax/