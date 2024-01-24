Школа, которую открыли 3 года назад, уже покрылась трещинами. Речь об образовательном учреждении в Коммунаре. Состояние школы №46 проверили общественники “Народного фронта”.

Школа, которую открыли 3 года назад, уже покрылась трещинами. Речь об образовательном учреждении в Коммунаре. Состояние школы №46 проверили общественники “Народного фронта”. Строительство современного учебного здания обошлось городу в 953 миллиона рублей, закупка необходимого оборудования и мебели – еще в 132. Напомним, открыли школу в микрорайоне в 21-м году. Раньше на этом месте было старое