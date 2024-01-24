В отношении жителя Петушинского района возбуждено уголовное дело.

В отношении жителя Петушинского района возбуждено уголовное дело. Мужчину обвиняют в причинении смерти по неосторожности во время охоты. Об этом рассказала СУ СКР по Владимирской области.Трагедия произошла в январе текущего года. Правоохранители предварительно установили, что фигурант вместе с приятелем из Покрова отправился на охоту в лес. В результате неосторожного обращения с оружием знакомый подозреваемого получил огнестрельное ранение и умер на месте.Расследование продолжается.