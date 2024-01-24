Первый заместитель руководителя следственного управления Андрей Ялин проведет личный прием граждан...
Первый заместитель руководителя следственного управления Андрей Ялин проведет личный прием граждан в городе Вязники
Первый заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области - Андрей Александрович Ялин проведет 25 января 2024 года с 11 часов 00 минут до 12 часов 00 минут личный прием граждан в городе Вязники.
Встреча будет проходить в здании следственного отдела по адресу: улица Комсомольская, дом 9.
Гражданам, изъявившим желание прибыть на личный прием, следует обращаться по телефону:
8 (4922) 47-29-48, 47-29-32 – отдел по приему граждан и документационному обеспечению следственного управления, 8 (49233) 2-13-51 – Вязниковский межрайонный следственный отдел.
Фото: http://reliz33.ru/