Первый заместитель руководителя следственного управления Андрей Ялин проведет личный прием граждан...

Первый заместитель руководителя следственного управления Андрей Ялин проведет личный прием граждан в городе ВязникиПервый заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области - Андрей Александрович Ялин проведет 25 января 2024 года с 11 часов 00 минут до 12 часов 00 минут личный прием граждан в городе Вязники.Встреча будет проходить в здании следственного отдела по адресу: улица Комсомольская, дом 9.Гражданам, изъявившим желание прибыть на личный прием, следует обращаться по телефону:8 (4922) 47-29-48, 47-29-32 – отдел по приему граждан и документационному обеспечению следственного управления, 8 (49233) 2-13-51 – Вязниковский межрайонный следственный отдел.Фото: http://reliz33.ru/