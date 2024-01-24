В 2023 году водители электромобилей 137 тысяч раз воспользовались возможностью бесплатной парковки на платных стоянках Москвы.

В 2023 году водители электромобилей 137 тысяч раз воспользовались возможностью бесплатной парковки на платных стоянках Москвы. Об этом сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов."Уличные парковки в городе бесплатные для электромобилей, за исключением парковок со шлагбаумами. Их владельцам также не нужно платить за зарядку на станциях "Энергии Москвы" и вносить транспортный налог", – цитируют его в телеграм-канале столичного Дептранса.Подобные меры позволяют стимулировать водителей к переходу на электрический транспорт, поскольку он экологичнее и не загрязняет воздух в городе. Показатель по парковкам в 2023 году превысил результат 2022-го года на 51%.Чаще всего на стоянках встречались электромобили "Москвич 3е", Tesla Model 3, Volkswagen ID.4 и Tesla Model Y.До этого в ТиНАО открылась первая зарядная станция для электромобилей. Станция появилась в деревне Марушкино на территории ледового тренировочного центра. Свой транспорт на ней заряжают посетители ледового тренировочного центра.