Информацию об этом сообщили сотрудники МЧС по Владимирской области.

В посёлке Новки под Камешково 87-летняя женщина провалилась в погреб и не могла выбраться. Информацию об этом сообщили сотрудники МЧС по Владимирской области.Инцидент случился из-за старой лестницы, которая сломалась, пока пенсионерка спускалась. Спасатели двинулись на помощь сразу после вызова неравнодушных прохожих, которые услышали крики о помощи пожилой женщины.Выталкивали пожарные её лебёдкой, а после на руках перенесли в машину, сейчас она лежит в Камешковской центральной больнице, так как повредила ногу.