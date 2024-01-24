Правоохранители Владимира выявили в городе притон для потребления наркотических средств.

Правоохранители Владимира выявили в городе притон для потребления наркотических средств. Об этом рассказала УМВД России по Владимирской области.Было установлено, что наркопритон в своей квартире устроил 18-летний безработный горожанин. В гости к нему регулярно приходили наркозависимые люди и потребляли незаконные вещества. Так, в конце декабря стражи порядка обнаружили в жилище троих молодых людей, шприцы и посуду с остатками зелья.В настоящий момент в отношении хозяина квартиры возбуждено уголовное дело. За организацию наркопритона ему грозит до 4-х лет заключения.