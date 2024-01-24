Леон Кемстач следит за своей фигурой. Актер из сериала Слово пацана. Кровь на асфальте похвастался спортивными успехами.

Леон Кемстач следит за своей фигурой. Актер из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" похвастался спортивными успехами.К своим 15-ти годам Леон Кемстач успел прославиться благодаря персонажу Андрея в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте" (2023). За эту роль он был награжден премией телеканал Fashion TV в номинации "Актерский прорыв года" и моментально завоевал популярность среди зрителей. У парня огромная армия фанатов, которая следит за его успехами в Сети.Так, совсем недавно Леон опубликовал фото в своем блоге, где он демонстрирует свою накачанную фигуру. Парень, очевидно, решил похвастаться своими мышцами и довольно наглядно показал, каковы результаты его спортивных тренировок.Леон Кемстач Фото: Telegram / @iminlovewleoТакже Кимстач посетовал, что давно не уделял внимания занятиям в зале. "Форму, конечно, чуть-чуть подзапустил, так сказать," – прокомментировал Леон. Любопытно, что снимок с тем, как юная звезда сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" хвастается мускулами, вызвал у фанатов актера интересные ассоциации. Некоторые поклонники Кемстача заметили его схожесть со скандальным блогером, покинувшим Россию. Действительно, если присмотреться, то кажется, что актер похож на Даню Милохина.Ранее появилась информация о том, что Кемстач не планирует делать актерскую карьеру. С какой профессией главный герой сериала"Слово пацана. Кровь на асфальте" свяжет свою жизнь, пока неизвестно. Однако ж Леон уже успел попробовать себя в певческой работе. Он записал кавер на песню Александра Серова"Как быть?". Также актер заявил о том, что сейчас работает с Игорем Крутым над новым проектом.