Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Прокуратура добивается обеспечения газа, тепла и воды на участки для многодетных семей. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.Так, по информации прокуроров, в городе Лакинск троим семьям были предоставлены участки на улицах Владимирская и Речная, но там не было ни дороги, ни инженерной инфраструктуры. Из-за этого стало сложно возводить жильё на данном месте.После проверки в суд были направлены иски о возложении на районную администрацию обязательства, чтобы провести необходимую дорогу, газ, воду и прочее. Суд уже удовлетворил требования, прокуратура уже взяла под свой контроль исполнение решения.