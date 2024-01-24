Об этом сообщили сотрудники надзорного ведомства в своём телеграм-канале.

Прокуратура помогла владимирскому льготнику получить свои лекарства. Об этом сообщили сотрудники надзорного ведомства в своём телеграм-канале.Так, мужчина долго не мог по назначению получить жизненно необходимые таблетки, он болеет онкологией и имеет инвалидность. Приходилось покупать препараты за собственные деньги.После прокурорской проверки установлено, что Министерством здравоохранения был нарушен закон в сфере льготного лекарственного обеспечения. Ведомство уже направлен иск на Минздрав об обязании обеспечить больного таблетками.Только после вмешательства прокурора мужчина всё же получил всё необходимое, теперь его лекарственное под контролем.