Об этом поведал губернатор Владимирской области в ходе личного приёма граждан.

Поликлинику №2 Гусь-Хрустальной ЦРБ всё же будет ждать ремонт. Об этом поведал губернатор Владимирской области в ходе личного приёма граждан.С такой просьбой обратился к Александру Авдееву председатель местного объединения Союза пенсионеров. В прошлом году в больнице была экспертиза, которая показала, что здание эксплуатации подлежит, но всё же требует капитального ремонта.Нужно и оборудовать входные группы, и обновить инженерные системы, а также провести перепланировку здания. Общая сумма, по предварительным подсчётам, – 135 миллионов рублей. Сначала будет проведена экспертиза проектно-сметной документации, потом контракт выставят на торги. Ремонт же планируется завершить до конца этого года.