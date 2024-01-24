Сборная Владимирской области заняла первое место в командном зачёте первенства России по пулевой...

Сборная Владимирской области заняла первое место в командном зачёте первенства России по пулевой стрельбе.Команда Владимирской области в составе Анжелики Османовой, Эвелины Синяевой и Дианы Старцевой стала победителем Первенства России по пулевой стрельбе.Золото спортсменки завоевали в упражнении «Пневматическая винтовка, 10 м, команды, юниорки».Об этом сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Владимирской области.В квалификационной части соревнований и полуфинале наши девушки показали лучший результат из всех команд, после чего встретились в матче за золотые медали с командой из Удмуртской республики.«Несмотря на высокие результаты в начальной стадии соревнования, золотые медали нашим спортсменкам достались в трудной борьбе, – рассказал тренер сборной Александр Новиков. – В начале медального матча счёт был 8:2 в пользу команды из Удмуртии, но потом всё-таки удалось выиграть – 17:13».На заметку:Первенство России и Всероссийские соревнования по пулевой стрельбе среди юниоров и юниорок проходят в Ижевске с 16 января. В личных зачётах спортсмены Владимирской области уже завоевали награды: 2 золотые медали – у Анжелики Османовой, золото – у Павла Дмитриева, серебро – у Дианы Старцевой.Фото: https://minsport.avo.ru/