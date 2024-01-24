Смотрите Вести в 14.30: медики-первокурсники владимирского медфакультета проходят практику в...

Смотрите "Вести" в 14.30: медики-первокурсники владимирского медфакультета проходят практику в Красном крестеЧерез кровь и пот- Медики-первокурсники владимирского медфакультета проходят практику в Красном кресте. Именно они должны восполнить кадровые потери в сфере здравоохранения региона.Опять метель- Армия коммунальщиков продолжает бороться со снежными завалами. Хроники снежной битвы.Будущее полиции- Этому городу нужны герои. Сотрудники МВД студентам - о профессии полицейского