Смотрите Вести в 9.00: январские вьюги, картины на снегу и хор под аккомпанемент гуслей Снежная...

Смотрите "Вести" в 9.00: январские вьюги, картины на снегу и хор под аккомпанемент гуслейСнежная битва- Армия коммунальщиков продолжает бороться со снежными завалами. Какие проблемы в войне со снегом особенно остры?Будущее полиции- Этому городу нужны герои. Сотрудники МВД рассказали студентам о тонкостях профессии полицейского.Ставь лайк- Январские вьюги, картины на снегу и хор под аккомпанемент гуслей. Покажем самые обсуждаемые посты из социальных сетей