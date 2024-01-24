Смотрите Вести в 9.00: январские вьюги, картины на снегу и хор под аккомпанемент гуслей
Снежная...
Смотрите "Вести" в 9.00: январские вьюги, картины на снегу и хор под аккомпанемент гуслей
Снежная битва
- Армия коммунальщиков продолжает бороться со снежными завалами. Какие проблемы в войне со снегом особенно остры?
Будущее полиции
- Этому городу нужны герои. Сотрудники МВД рассказали студентам о тонкостях профессии полицейского.
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- Январские вьюги, картины на снегу и хор под аккомпанемент гуслей. Покажем самые обсуждаемые посты из социальных сетей