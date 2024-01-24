Стали известны подробности крупного ДТП на федеральной трассе М-7 во Владимирской области В начале...

Стали известны подробности крупного ДТП на федеральной трассе М-7 во Владимирской областиВ начале выпуска о крупном ДТП на федеральной автодороге М-7 "Волга".По предварительной информации, на 230-м километре в Камешковском районе столкнулись три большегрузных автомобиля.Движение транспорта на указанном участке в сторону Москвы осуществлялось только по одной полосе. Образовалась внушительная пробка.В ДТП пострадали двое водителей, сообщают в Госавтоинспекции. Им оказана медицинская помощь.