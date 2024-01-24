Студенческий десант шести учебных заведений Владимира познакомили с профессией...

"Студенческий десант" шести учебных заведений Владимира познакомили с профессией полицейскогоВладимирская область присоединилась к Всероссийской акции. Сегодня "Студенческий десант" высадился во Владимире. Двери для студентов шести учебных заведений открыли органы внутренних дел - им предстоит стажировка. Как проходило знакомство с профессией полицейского, расскажет Мария Городская.На практике сотрудники МВД показали - когда ты вор, шутки плохи с полицейскими-кинологами. Сначала будет больно физически, затем - морально.Акция "Студенческий десант" знакомит с работой нескольких отделов полиции. Как дрессируют служебных собак? Для чего нужно дактилоскопирование? На эти и другие вопросы отвечают сотрудники МВД. А студенты определяются, в каком отделе хотят проходить стажировку.Анна:- Я сюда шла с мыслью узнать про кинологическую службу больше, наркоконтроль тоже интересно. Сейчас мы третий курс колледжа. Заканчиваем в этом году. Скорее всего, это органы, а с подразделением ближе к делу будем определяться.Но, как показывает практика, большинство студентов вопрос о дальнейшем трудоустройстве будет решать в последний момент.- Я пока не выбрала своё дальнейшее направление. Пока в раздумьях нахожусь.В полиции не скрывают - дефицит кадров в органах внутренних дел есть. С помощью такого наглядного знакомства его и хотят нивелировать.Елена Козлова, заместитель начальника УМВД России по г. Владимиру, начальник отдела по работе с личным составом:- Хотим видеть в наших рядах молодых полицейских, которые хотят помогать с охраной общественного порядка и помогать гражданам города Владимира.Теперь - распределение на группы. Мы с отважным "студенческим десантом" садимся в троллейбус восьмого маршрута. Здесь, можно сказать, целевая аудитория дистанционных мошенников.Анастасия Манькова, старший участковый уполномоченный УМВД России по г. Владимиру:- Ежедневно граждане переводят денежные средства на счета злоумышленников. Не верьте неизвестному, который говорит вам о том, что он является представителям организаций и вам надо спасать свои деньги.Опрос показал, их старания не напрасны.- Звонили вам когда-нибудь мошенники?- Звонили.- Что делаете в таком случае?- Бросаю трубку.- Я сразу кладу трубку, я не разговариваю с ними. Я это сразу чувствую.Пока одна группа в общественном транспорте, другая знакомится с работой кинологической службы. В центре - порядка тридцати собак. Дрессируют вкусняшками. Обучение хорошо усваивается, когда дают сыр, колбасу и печенье. Такие "тонкости" важно знать будущим кинологам.- Вы все пройдёте комиссию, поставят вас на должность. Затем мы направим вас на обучение в школу специальную. Дадим вам собаку.Полицейские поделились спецификой своей работы, теперь - дело за студентами. Время определиться с направлением службы у них ещё есть.Мария Городская, Александр Чунаев. "Вести-Владимир".