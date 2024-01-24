Студенты Владимирского филиала ПИМУ отрабатывают навыки в отделениях Городской клинической больнице...

Студенты Владимирского филиала ПИМУ отрабатывают навыки в отделениях Городской клинической больнице скорой помощиСтуденты Владимирского филиала Приволжского медицинского университета начали проходить учебную практику в Городской клинической больнице скорой помощи областного центра.Первокурсники отрабатывают навыки в хирургическом, травматологическом, реанимационном, урологическом и приемном отделениях. На практике ребята выполняют базовые задачи врачей: транспортируют больных на процедуры, измеряют им давление и пульс, помогают пациентам с кормлением и личной гигиеной.Напомним, Владимирский филиал ПИМУ был открыт осенью прошлого года. Сейчас там учатся 123 студента и 41 ученик ординатуры.