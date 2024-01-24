Правоохранители провели проверку после обращения жителя деревни Старые Омутищи Петушинского района.

Правоохранители провели проверку после обращения жителя деревни Старые Омутищи Петушинского района. Гражданин пожаловался на расположенную рядом с населённым пунктом несанкционированную свалку отходов. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.Замусоренный участок относится к землям лесного фонда. В прошлом году житель обращался в региональное Министерство лесного хозяйства с просьбой убрать свалку, однако безрезультатно. Без удовлетворения осталось и внесённое прокурорское представление.«На этом основании природоохранный прокурор направил в Петушинский районный суд административное исковое заявление с требованием обязать Министерство лесного хозяйства области ликвидировать несанкционированную свалку отходов», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Суд полностью удовлетворил требования прокурора.