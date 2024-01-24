Суздальский театр получил областной грант на развитие социального проекта Суздальский театр...

Суздальский театр получил областной грант на развитие социального проектаСуздальский театр "Усадьба Марьи Искусницы" получил областной грант, почти 800 тысяч рублей, на развитие социального проекта "Сказка творит чудеса".Его главная цель - знакомство детей и подростков с традиционной русской культурой.Фольклорные сюжеты и душевность - основные составляющие "обучающих" спектаклей. Для их создания привлекаются профессиональные сценаристы и режиссеры. В этом году в "домашнем" театре планируют провести не менее десяти культурных программ - в том числе урок по актерскому мастерству и мастер-класс по игре на пиле и ложках.Добавим, в новогодние каникулы Усадьба приняла более 400 детей .