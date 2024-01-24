Трагедия во Владимирской области: при охоте на зайцев погиб сам охотник. Как сообщает пресс-служба...

Трагедия во Владимирской области: при охоте на зайцев погиб сам охотник.Как сообщает пресс-служба Госохотинспекции Владимирской области, 20 января 2024 года в Покровском охотхозяйстве (ОО «ВОООиР») произошел несчастный случай при охоте на зайцев.В результате неосторожного обращения с оружием погиб охотник. Других подробностей пока нет.Госохоотинспекция выражает соболезнования родным и близким погибшего и напоминает, что охота – опасное занятие. В частности, человек использует оружие, различные приспособления, технику, которые являются источниками повышенной опасности:«… Обращаем Ваше внимание, что соблюдение простых требований техники безопасности позволит избежать серьезных последствий как для охотника, так и для окружающих!» - предупреждают специалисты.Каждому охотнику неукоснительно следует соблюдать следующие правила:при осуществлении охоты не допускается осуществлять стрельбу- в направлении людей, а также в случае, когда снаряд может пройти ближе, чем 15 метров от них;- по неясно видимой цели;- в случаях, если охотник не видит или не знает место остановки снаряда, учитывая дальность полета и возможность рикошета снаряда;- не допускается осуществлять охоту в состоянии алкогольного, наркотического опьянения.- при подходе к раненому животному необходимо соблюдать особую осторожность, учитывая степень его опасности;- при обнаружении охотником павших по неизвестным причинам животных не допускается брать их в руки и использовать в пищу (необходимо в кратчайшие сроки сообщить в Госохоотинспекцию).А также специалисты Госохотинспекции напоминают, что при обращении с охотничьим огнестрельным оружием необходимо:всегда обращаться с оружием так, как будто оно заряжено и готово к выстрелу;соблюдать требования безопасности и особенности эксплуатации, изложенные в паспорте (инструкции по эксплуатации) конкретного образца охотничьего огнестрельного оружия;проверять каналы стволов до и после стрельбы на наличие в них посторонних предметов и при необходимости удалять их;в случае осечки открывать затвор охотничьего огнестрельного оружия не ранее чем через 5 секунд;транспортировать охотничье огнестрельное оружие разряженным и упакованным в транспортную тару, футляр или чехол.Фото: freepik.com